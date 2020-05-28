«Глава ДНР» Пушилин извинился за обстрелы жилых кварталов: Все подробности

«Глава ДНР» Денис Пушилин принес соболезнования мирным жителям, пострадавшим от обстрела жилых кварталов участниками незаконных вооруженных формирований. Об этом Пушилин написал на своей странице в Twitter.

«Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР», – написал «глава ДНР».

Позже на местных интернет-ресурсах появилась информация о том, что Пушилин не делал такого заявления. В «ДНР» уверяют, что аккаунт Пушилина был взломан, а «компрометирующую информацию» разместили «с целью дестабилизации обстановки внутри республики».