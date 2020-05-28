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«Глава ДНР» Пушилин извинился за обстрелы жилых кварталов: Все подробности

28.05.20 11:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин принес соболезнования мирным жителям, пострадавшим от обстрела жилых кварталов участниками незаконных вооруженных формирований. Об этом Пушилин написал на своей странице в Twitter.

«Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР», – написал «глава ДНР».

Позже на местных интернет-ресурсах появилась информация о том, что Пушилин не делал такого заявления. В «ДНР» уверяют, что аккаунт Пушилина был взломан, а «компрометирующую информацию» разместили «с целью дестабилизации обстановки внутри республики».

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