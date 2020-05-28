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Принадлежит участнику НВФ: На Луганщине обнаружили тайник с боеприпасами (Фото)

28.05.20 10:47
Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области

На Луганщине правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, принадлежащий действующему участнику незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что правоохранители провели в Беловодском районе области санкционированный судом обыск в доме, принадлежащем 39-летнему местному жителю, который в настоящее время состоит в рядах НВФ «ЛНР».

«Во время обыска на чердаке сарая правоохранители обнаружили и изъяли 80 патронов калибра 7,62 мм, шесть тротиловых шашек, корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ и электродетонатор. Обнаруженное направлено в НИЭКЦ», – рассказали в полиции.

По факту проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства открытого по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области

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