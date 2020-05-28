RU
Все новости

Летальный случай и 34 заболевших за сутки: В «ДНР» рассказали о ситуации с COVID-19

28.05.20 11:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки зафиксировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 27 мая исследованиям, выявлены 34 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 15 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 66 лет», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 11:00 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «республике» – 469:

  • на лечении – 343 пациента,
  • выписаны – 111 человек,
  • летальных случаев – 15.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 мая в Украине коронавирусом заболели 22 382 человека (8 439 человек – выздоровели, 669 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев заболевания (85 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 45 случаев СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 393 случая заболевания коронавирусом (274 человека выздоровели, летальных случаев – 6).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк