Летальный случай и 34 заболевших за сутки: В «ДНР» рассказали о ситуации с COVID-19

В «ДНР» за сутки зафиксировали один летальный случай от COVID-19. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 27 мая исследованиям, выявлены 34 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 15 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 66 лет», – добавляют в «минздраве».

Всего по состоянию на 11:00 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «республике» – 469:

на лечении – 343 пациента,

выписаны – 111 человек,

летальных случаев – 15.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 мая в Украине коронавирусом заболели 22 382 человека (8 439 человек – выздоровели, 669 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев заболевания (85 человек выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 45 случаев СOVID-19 (39 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 393 случая заболевания коронавирусом (274 человека выздоровели, летальных случаев – 6).