За сутки в ВСУ зафиксировали 16 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксированы 16 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«В учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих, в лазарете военной части Волынская область – 4 военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница – 1 работник ВС Украины и Сарницкая ЦРБ – 1 работник ВС Украины ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих Волынской области симптомы заболевания отсутствуют», – рассказали военные медики.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 8 человек (Киевская область – 5 военнослужащих, Житомирская область и Волынская область – по 1 военнослужащему) и 1 работник ВС Украины (Черновицкая область).

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», – отметили в Командовании Медицинских сил.

Всего, по состоянию на 7:00 сегодняшнего дня в ВСУ коронавирусом болеют 69 человек. За время пандемии выздоровели 106 человек, летальных случаев – 3.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 300 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 45 человек.