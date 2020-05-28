На Луганщине не выявили ни одного нового случая COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки ни одного нового случая инфицирования COVID-19 в Луганской области не выявлено (обработано 9 подозрений). 3 пациента выздоровели, что подтверждено двукратными ПЦР-исследованиями. 6 больных продолжают лечение, из них 5 амбулаторно, 1 госпитализирован», – говорится в сообщении.

Всего в области – 45 подтвержденных случаев коронавируса, 39 человек выздоровели. Летальные случаи не зафиксированы.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 мая в Украине коронавирусом заболели 22 382 человека (8 439 человек – выздоровели, 669 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 158 случаев заболевания (85 человек выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 469 случаев COVID-19 (111 человек выздоровели, летальных случаев – 15). В «ЛНР» – 393 случая заболевания коронавирусом (274 человека выздоровели, летальных случаев – 6).