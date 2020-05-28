И поддержка, и «донецким квартиру не сдаем»: Переселенка рассказала о жизни в Киеве (Фото)

В 19 лет жительница ныне неподконтрольного украинским властям Донецка Вероника выехала из родного города – на «неделю-две». Как живет и чем занимается переселенка сегодня, дончанка рассказала миссии «Восток SOS».

По словам Вероники, ей было 19 лет, когда она села в поезд в Донецке и вышла на столичном вокзале. «Ехала я на неделю-две. В рюкзаке были 3 футболки и пара джинсов. Я только закончила 4 курс университета, поэтому единственным моим планом на жизнь было поступление в магистратуру – по специальности я инженер. Помню, что все лето я была уверена, что осенью вернусь домой и продолжу обучение. Жила у родственников, у друзей, в палатках на волонтерских проектах. Но в сентябре стало понятно, что вернуться невозможно, поэтому я начала искать работу в Киеве», – рассказывает переселенка.

Она недолго работала в Днепре и Одессе, но снова вернулась в столицу. «Мне нравится этот город, он полностью соответствует моему ритму», – рассказывает дончанка.

По ее словам, труднее всего было первый год. «Было ощущение, что везде чужая и ненужная… До переезда из Донецка я участвовала в проукраинских маршах и акциях, поэтому "оттуда" постоянно писали угрозы вчерашние одноклассники и соседи. В Киеве же невозможно было даже снять квартиру: "донецким не сдаем" мы слышали очень часто», – делится девушка.

Были также конфликты в больницах. «У меня начались проблемы со здоровьем, и врач на приеме сорвалась на меня из-за нехватки направлений на анализы. "Вас здесь понаехало". Помню, что тогда просто разрыдалась у нее на глазах. Я не понимала, куда я должна идти за помощью. Часто сталкивалась с бытовой дискриминацией. Но и добрых людей, которые готовы были помочь и добрым словом, и с поиском работы и лишней сковородкой, было немало. Им я буду всегда благодарна за поддержку», – рассказывает Вероника.

Сейчас она работает в государственных проектах, касающихся медицинской реформы. «Приобщаюсь к работе в Секретариате Кабинета министров Украины», – делится переселенка.

Помимо этого, она занимается общественной деятельностью. «За 6 лет Киев стал мне почти родным городом. Здесь живут мои близкие друзья, с которыми мы пережили этот непростой период, частично живет моя семья. Здесь я реализую себя в профессиональной деятельности. Сегодня я не чувствую дискриминации из-за донецкой прописки. Разве что для того, чтобы проголосовать на выборах, мне надо преодолеть чуть больше преград, и биометрический паспорт я получила не за 7 дней, а за 14», – резюмировала Вероника.