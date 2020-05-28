В «ЛНР» изменили порядок «регистрации» прав на недвижимое имущество

В «ЛНР» внесли изменения в порядок «регистрации» прав на недвижимое имущество. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила «первый заместитель министра юстиции ЛНР» Анна Авильцева, передают местные интернет-ресурсы.

«5 мая 2020 года принято постановление правительства "о внесении изменений во временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации", которым установлены новые формы информационных справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», – заявила «замминистра».

«Гражданам, желающим приобрести объект недвижимого имущества, такая справка предоставит полную и достоверную информацию о нем. Информационные справки нового образца будут содержать всю историю обременений и арестов недвижимого имущества, в том числе как о возникновении таких арестов и обременений, так и об их снятии», – добавила она.

Авильцева напомнила и об изменениях от 19 мая – во «временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации» и «о признании недействительными обременений прав на имущество в виде залога и иных обременений прав». «Внесенными изменениями уточняется механизм и порядок предоставления сведений об обременениях, а именно: данные обременения прав на недвижимое имущество исключаются государственным регистратором из государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений ЛНР и не отображаются в информационных справках о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях», – сообщила она.

«Замминистра» уверяет, что «гражданам республики не требуется обращаться в суд с заявлением о снятии данных обременений».

В «ЛНР» также сообщили, что ранее «признали недействительными обременения прав на недвижимое имущество, возникшие по обязательствам перед государственными и коммерческими учреждениями Украины».