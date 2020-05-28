Результаты заседания ТКГ: Что заявили в «ДНР»

27 мая состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. В «ДНР» уверяют, что представители Киева отказались от идеи организации гуманитарного коридора для пересечения людьми контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, представитель «ДНР» в подгруппе ТКГ Наталья Никонорова заявила, что представители «республики» на переговорах сообщили, в связи с чем был «введен режим полной боевой готовности». В «ДНР» в очередной раз обвинили украинских военных в обстрелах. Как уверяет Никанорова, «подразделения были приведены в полную боевую готовность, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на агрессию», изменить ситуацию «может только подписание сторонами пакета дополнительных мер жесткого контроля режима прекращения огня».

Также в «ДНР» заявили, что представители Киева отказались от идеи организации гуманитарного коридора для пересечения жителями контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения, которые закрыты в связи с коронавирусом.

Кроме того, как утверждают в «ДНР», «что касается обмена удерживаемыми лицами, в частности, скорейшего завершения процессуальной очистки лиц, освобожденных ранее в процессе обмена, украинские представители заявили, что таких обязательств на себя не брали». Там добавляют, что не завершена «процессуальная очистка в отношении пленных, которые были переданы ДНР в рамках обменов пленными 29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года».

В «ЛНР» 27 мая вечером сообщили лишь о том, что «заседание Контактной группы в режиме видеоконференции завершилось».

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины рассказали о видеовстрече ТКГ.