Четырех жителей Луганщины осудили за участие в «референдуме» в поддержку «ЛНР»

Четырех жителей Луганской области осудили за участие в «референдуме» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что представители ведомства поддержали публичное обвинение по четырем уголовным производствах по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Во время судебного разбирательства установлено, что сельский голова, депутат поселкового совета и еще два человека приняли участие в организации и проведении «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР» на четырех избирательных участках – г. Попасная, пос. Теплое, Благовещенка и Верхняя Ольховая Станично-Луганского района.

«Указанные лица активно проводили антиукраинскую агитацию среди жителей населенных пунктов, в частности, призывая их к участию в так называемом "волеизъявлении". При проведении псевдореферендума в обязанности "председателя избирательной комиссии" входило решение организационных вопросов, контроль за процессом голосования и работой "избирательного участка". Другие лица – "члены избирательных комиссий" формировали списки избирателей, проверяли паспортные данные, выдавали местным жителям "бюллетени" и приняли участие в подсчете голосов», – отметили в прокуратуре.

Итоги «голосования» были переданы в так называемую «центральную избирательную комиссию ЛНР».

По результатам судебного рассмотрения Беловодским и Попаснянским районными судами Луганской области организаторы «референдума» признаны виновными в совершении преступлений и на основании соглашения о признании виновности осуждены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.