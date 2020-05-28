Трое пострадавших: На Донетчине нетрезвый мужчина устроил ДТП (Фото)

В Краматорске 39-летний нетрезвый водитель устроил ДТП. В результате аварии он и двое пассажиров получили травмы. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба полиции города.

Сегодня в 00:10 в полицию поступило сообщение о ДТП на ул. Левобережной.

«На месте происшествия установлено, что 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 2103, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Левобережной. Не справившись с управлением совершил наезд на бетонную дорожку, которая ведет ко двору частного дома. В результате аварии водитель и две пассажирки, 27 и 32 лет, получили телесные повреждения. Всех участников ДТП доставили в больницу», – рассказали в полиции.

По факту аварии открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции