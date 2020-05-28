Украина – ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего – Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

«Украина – ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего» – тема новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, трансляция которой состоится 29 мая в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба Форума.

Справляется ли нынешняя украинская власть с евроинтеграцией?

Нет ли угроз для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС?

Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас, результатов для наших граждан, бизнеса и страны?

Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?

Как нам вместе с ЕС противодействовать агрессии России?

Эти и другие вопросы – в центре внимания откровенного разговора с участием ведущих европейских политиков, которые формируют повестку дня ЕС относительно Украины.

Участники дискуссии:

Екатерина Матернова, заместитель генерального директора Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и.о. руководителя Группы поддержки Украины;

Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, член политической силы «Альянс 90/Зеленые», вице-председатель делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;

Пятрас Оштрявичус, литовский политик и дипломат, вице-председатель делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;

Михаэль Галлер, немецкий политик, член Христианско-демократической партии Германии и Европейской народной партии, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины;

Остап Семерак, министр Кабинета министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах, бывший сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС;

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член наблюдательного совета фонда «Открой Украину».

Трансляция состоится в пятницу, 29 мая, в 15:00 и будет доступна на Youtube-канале фонда «Открой Украину», Facebook-страницах Арсения Яценюка и Киевского форума по безопасности, сайтах фонда «Открой Украину» и Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.