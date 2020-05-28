В МИД РФ заявили об отсутствии предпосылок для саммита «нормандской четверки»

В настоящее время предпосылок для проведения саммита в Нормандском формате – нет. Об этом заявил директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Парамонов, передают российские СМИ.

«Что касается созыва очередного саммита в Нормандском формате, то все участники процесса сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для этого нет», – заявил Парамонов, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках проведения саммита глав «нормандской четверки».

Парамонов отметил, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

«Ведь из 9 пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно – обмен удерживаемых лиц», – подытожил директор департамента МИД РФ.

Напомним, на пресс-конференции 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Нормандском формате может состояться сразу после спада COVID-19.