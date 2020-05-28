Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс 36 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил более 36 тонн гуманитарной помощи жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Сегодня, 28 мая, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Автомобили с органическими удобрениями, семенами, орудиями для хозяйственной деятельности, общим весом более 36 тонн, проследовали по маршруту Киев – Донецк через КПВВ "Новотроицкое"», – говорится в сообщении.