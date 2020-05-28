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Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс 36 тонн гумпомощи

28.05.20 13:39
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда
Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Международный комитет Красного Креста направил более 36 тонн гуманитарной помощи жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Сегодня, 28 мая, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Автомобили с органическими удобрениями, семенами, орудиями для хозяйственной деятельности, общим весом более 36 тонн, проследовали по маршруту Киев – Донецк через КПВВ "Новотроицкое"», – говорится в сообщении.

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