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Выехал на встречку: В ДТП в «ДНР» пострадали три человека (Фото)

28.05.20 14:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) 3 человека получили травмы в ДТП.

Как сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», 48-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, не имея специального права управления транспортными средствами, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-24», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 39-летний пассажир автомобиля Renault Kangoo, а также 21-летний водитель и 37-летний пассажир автомобиля «ГАЗ-24» получили телесные повреждения.

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