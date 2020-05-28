Выехал на встречку: В ДТП в «ДНР» пострадали три человека (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) 3 человека получили травмы в ДТП.

Как сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», 48-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, не имея специального права управления транспортными средствами, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-24», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 39-летний пассажир автомобиля Renault Kangoo, а также 21-летний водитель и 37-летний пассажир автомобиля «ГАЗ-24» получили телесные повреждения.