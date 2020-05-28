На Донетчине состоят на учете больше 15 тысяч участников АТО/ООС (Инфографика)

В Донецкой области на учете в органах социальной защиты населения и военкоматах находятся более 15 тыс. участников АТО/ООС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 мая, сообщил директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе коллегии Донецкой ОГА.

В целом на учете в учреждениях здравоохранения области состоят 26 662 участников боевых действий и ветеранов войны.

«На сегодня в областных военкоматах и органах социальной защиты населения на учете пребывают 15364 участника АТО и ООС. Из них 2643 человека находятся под медицинским сопровождением в учреждениях здравоохранения», – сказал Владимир Колесник.

За минувший год количество участников АТО/ООС в Донецкой области увеличилось на 16%.

Директор департамента также сообщил, что с 2014 года и по настоящее время в психиатрических больницах области амбулаторное лечение получили 215 человек, стационарное – 546 участников АТО/ООС.

«Наши специалисты уже отмечают отдаленные последствия боевых травм, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, которое характеризуется поведенческими и эмоциональными расстройствами, употреблением алкоголя и наркотиков, повышенным риском самоубийства», – отметил Колесник. По его словам, «синдром АТО» может проявиться и через полгода, и через 10 лет, поэтому психологическая реабилитация крайне важна для участников боевых действий.

В областном госпитале для ветеранов войны в Святогорске в 2019 году прошли реабилитацию 508 участников АТО/ООС. В 2019 году областным центром медико-санитарной экспертизы были обследованы 158 ветеранов, группа инвалидности впервые была установлена для 93 человек.

Помощь ветеранам и участникам боевых действий предусмотрена программой социальной поддержки участников АТО, по ней санаторно-курортное лечение в прошлом году получили 102 человека. Кроме того, 25 демобилизованных пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата прошли реабилитацию на базе Украинского государственного медико-социального центра ветеранов войны в Киевской области.

Владимир Колесник отметил, что перечень льгот по медицинскому обслуживанию ветеранов и участников боевых действий, который предусмотрен законодательством, достаточно большой, однако они обеспечены финансированием не в полном объеме.