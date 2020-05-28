«Приведет к непоправимым последствиям»: Грызлов заявил, что нельзя менять Минские соглашения

Любые попытки украинской власти изменить Минские договоренности и очередность шагов могут привести к «непоправимым последствиям». Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, передает российское РИА «Новости».

Он прокомментировал заявления украинской стороны о получении полного контроля над границей на Донбассе до проведения выборов и решения политических вопросов.

«Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. Россия, как посредник и гарант минского процесса, продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН», – заявил Грызлов журналистам.