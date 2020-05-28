В зоне ООС умер командир танковой бригады

Сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил от остановки сердца умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады, подполковник Юрий Межаков. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Скорбим вместе с вами. Покойся с миром... Вечная память Герою...» – говорится в сообщении.

Подполковник Юрий Межаков пришел в 1 танковую бригаду в 2018 году, в 2014-2015 годах был начальником штаба 28-й бригады.