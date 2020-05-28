RU
Все новости

В зоне ООС умер командир танковой бригады

28.05.20 14:53
Юрий Межаков
Юрий Межаков / Фото: facebook.com

Сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил от остановки сердца умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады, подполковник Юрий Межаков. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Скорбим вместе с вами. Покойся с миром... Вечная память Герою...» – говорится в сообщении.

Подполковник Юрий Межаков пришел в 1 танковую бригаду в 2018 году, в 2014-2015 годах был начальником штаба 28-й бригады.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк