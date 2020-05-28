Пошлина на импортное топливо: кому выгодна и что думают чиновники (Видео)

Ездить будет дорогим удовольствием. Украинские производители нефтепродуктов требуют установить пошлину на импортный «дизель» и сжиженный газ. Даже написали письмо в Минэкономики. Там должны были взвесить все «за» и «против» и принять решение – нужна пошлина или нет. Но за несколько минут до заседания вопрос просто сняли с обсуждения. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Почти 8,5% пошлины. Ввести ее на импортное топливо в этом году требуют у правительства украинские производители нефтепродуктов. А еще настаивают – ставка налога должна расти из года в год. До 2024-го украинские компании просят почти 26% пошлины для иностранных конкурентов. Отмечается, что введение пошлин будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов.

Себестоимость производства может и уменьшится, а цены на заправках – вряд ли, говорят эксперты.

Пошлина – сплошная выгода для украинских продавцов горючего. Только отечественного «дизеля» стране не хватит. Украинские монополисты из-за большого спроса будут диктовать цены по своему усмотрению.

«Размер предложенных пошлин таков, что этот канал просто закроется. Это приведет к монополизации рынка оставшимися игроками, в том числе и внутренними. Логика какая пошлин? Закрыть, ограничить конкуренцию, чтобы кто-то мог поднять цены», – говорит директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Есть еще вариант – продавцы-иностранцы остаются на украинском рынке, но продают топливо значительно дороже. Украинские монополисты тоже поднимают цены на свой товар.

По полтысячи гривен в неделю житель Киева Владимир Багалика оставляет в кассе газовой заправки. Тратить больше не сможет.

«Пришлось 20 минут ехать в пробке, соответственно расход газа растет. Буду ездить, потому что работа связана с передвижения на автомобиле», – говорит Владимир.

Водители не понимают, почему цена на нефть в мире падает, а на топливо на украинских заправках может подняться.

Дороже дизтопливо и сжиженный газ – дороже билеты на проезд в транспорте. И грузы возить тоже будет дороже.

«Аграрные компании перевозят урожай, используя дизельное топливо, украинская железная дорога – Укрзализныця, которая перевозит и пассажиров, и грузы, и горнорудные предприятия. Это все переложится на конечную продукцию», – объясняет президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

То есть заплатят за более дорогое топливо покупатели любого товара. А заработают на этом больше только отечественные производители нефтепродуктов.

«Этот фактор точно играет против конечных потребителей – это точно играет против них, потому что, если кто-то зарабатывает, кто-то теряет», – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Вводить ли пошлины на импортное топливо, на днях должна была решить межведомственная комиссия при профильном министерстве. Вопрос был в повестке дня, но за несколько минут до заседания – исчез.

«Предложение, которое поступило от национального производителя оно было скорее во вред всему обществу, чем на пользу. Правительство прилагает много усилий для того, чтобы этот товар подешевел потому что это нужно и для конечного потребителя», – говорит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Предложение чиновников – пошлины не вводить, а развивать украинскую нефтеперерабатывающую отрасль в условиях конкуренции. Когда украинские компании будут производить достаточно для страны топлива, то и импортное – не понадобится.