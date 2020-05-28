Медреформа: На Донетчине недофинансированы психиатрические больницы и госпиталь ветеранов

В Донецкой области последствием второго этапа медреформы стало значительное недофинансирование психиатрической службы и областного госпиталя для ветеранов. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе коллегии Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в связи с тем, что с 1 апреля началась реформа системы финансирования медучреждений, она повлекла критическое снижение уровня финансового обеспечения для таких учреждений, как психиатрические больницы, госпитали ветеранов и т.п.

«На сегодня госпиталь ветеранов по тем пакетам, которые они подписали с Национальной службой здоровья, финансируется примерно на 30%, психиатрическая служба – на 56%», – сказал Колесник.

Он отметил, что департамент здравоохранения ОГА неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, и в Кабинет министров.

«Министр постоянно говорит о том, что будет изменена система финансирования этих учреждений, но пока вопрос не решен. Мы обращались к областной государственной администрации с просьбой подставить плечо таким учреждениям хотя бы до решения вопроса на государственном уровне», – добавил директор департамента.

Он уточнил, что на сегодня задолженности по зарплатам в этих учреждениях нет за счет перераспределения медицинской субвенции.

Присутствующая на коллегии и.о. директора департамента финансов Донецкой ОГА Ирина Конакова отметила, что на уровне правительства было дано поручение до 1 мая разработать единые подходы по оптимизации учреждений здравоохранения, которые подписали договора с НСЗУ.

«К сожалению, на данное время этих единых подходов в государстве у нас нет. В апреле за счет медицинской субвенции мы предоставили 17 млн грн на заработную плату всем работникам медицинских учреждений, которые содержались за счет средств медицинской субвенции и подписали договора с НСЗУ. Это была только заработная плата», – подчеркнула Конакова.

По ее словам, сейчас департамент здравоохранения отрабатывает потребность в средствах на заработную плату, а также на питание и медикаменты, которые могут предоставляться только в учреждениях здравоохранения, но вскоре вопрос будет стоять остро.

«Нераспределенный остаток медицинской субвенции был всего 42 млн грн. Мы его полностью использовали в апреле и в мае. С июня встанет вопрос, что необходимо будет рассматривать или оптимизацию самостоятельную этих учреждений, потому что мы не знаем, почему НСЗУ взял такой низкий процент обеспечения – или низкие тарифы, или неполный перечень услуг – по этим учреждениям. Информации об этом нет и вопрос в июне будет очень болезненным для нас», – резюмировала Конакова.