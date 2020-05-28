ГБР задержало замначальника одного из отделов Мариупольского отряда морской охраны: Подробности

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе задержали заместителя начальника одного из отделов Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, пограничник требовал 20 тыс. грн неправомерной выгоды от гражданина, который осуществлял вылов биоресурсов в акватории Азовского моря. За деньги чиновник обещал не вмешиваться в его деятельность и не принимать соответствующие меры по привлечению к административной ответственности. 27 мая 2020 года следователи ГБР задержали пограничника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части неправомерной выгоды», – рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.