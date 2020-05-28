Без чая и в масках: В «Укрзализныце» рассказали о новых правилах в поездах

«Укрзализныця» учла все рекомендации Министерства здравоохранения и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. Для персонала и пассажиров предусмотрены новые правила. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба УЗ.

«Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки. Таким образом мы сможем обеспечить все предусмотренные санитарные нормы с учетом ограничений», – рассказал и.о. главы компании Иван Юрик.

Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

Кроме того, в вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

«К восстановлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон», – пояснил Иван Юрик.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

В «Укрзализныце» также рассказали, что увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.

Напомним, «Укрзализныця» открыла продажу билетов на 26 поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.