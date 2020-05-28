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Гендиректор «Шахтера» назвал главную проблему перед игрой с «Динамо»

28.05.20 15:59
Сергей Палкин / Фото из открытых источников
Сергей Палкин / Фото из открытых источников

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против киевского «Динамо», который состоится в воскресенье, 31 мая. Палкин отметил, что главный вопрос для обеих команд на сегодня – большое количество травм после длительной паузы. Об этом сообщает footballua.tv.

«Главный вопрос на сегодня – большое количество травм после длительной паузы. Как у "Динамо", так и у нас. Это самая большая проблема перед воскресным матчем. Конечно, и кондиции где-то будут не те. Но, думаю, бренды свое дело сделают. Интерес у болельщиков однозначно будет», – сказал Палкин.

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