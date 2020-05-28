Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе возросло в полтора раза, – ОБСЕ

Ситуация безопасности в зоне конфликта на востоке Украины остается напряженной, в последнее время количество обстрелов увеличилось. Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау, опубликованном сегодня, 28 мая, на сайте организации.

«Число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущей. Возросло и число гражданских жертв. Согласно данным СММ, в мае было ранено пятеро детей – больше чем за первых четыре месяца этого года. Это недопустимо», – подчеркивает спецпредставитель ОБСЕ.

Также отмечается, что внеочередное заседание ТКГ в конце прошлой недели позволило обеспечить условия для безопасного проведения ремонтно-восстановительных работ высоковольтной линии электропередач в районе населенного пункта Березовское Луганской области.

«Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения. Данный вопрос стоял в центре дискуссий ТКГ», – подчеркивает Хайди Грау.

В ОБСЕ сообщили, что рабочая группа по безопасности ТКГ 27 мая обсуждала вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств, а также подготовкой и выполнением обновленного плана по разминированию.

Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей и имплементацией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

В центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам было дальнейшее взаимное освобождение и обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Также обсуждался вопрос предоставления необходимых гарантий безопасности для проведения подготовительных работ с целью одновременного открытия дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Луганской области.

Экономическая рабочая группа рассматривала вопросы водоснабжения, выплаты пенсий и восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.

Напомним, 27 мая состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции. В начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины. Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий.