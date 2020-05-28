Заблокировали счета: Пенсионерка-переселенка ошибочно попала под санкции Украины

В Украине людей часто ошибочно вносят в списки персональных санкций Украины, связанных с российской агрессией. «Выйти» из-под санкций можно только через суд и итоговый указ президента Украины. В такую ситуацию попала пенсионерка-переселенка из Луганской области. Об этом рассказали в БФ «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

14 мая 2020 года был издан указ президента Украины, которым с 337 человек были сняты персональные санкции – это преимущественно жители России, аннексированного Крыма. Но среди них есть и представители Луганской и Донецкой областей.

В частности, в ограничительный список была ошибочно включена пенсионерка-переселенка из Луганской области. Она случайно узнала, что попала под санкции.

В апреле 2019 года пенсионерка не смогла снять пенсию в банкомате «Ощадбанка». Обратившись в банк, она узнала, что к ней применены санкции, и соответственно счет заблокировали.

Женщина обратилась за помощью к юристам БФ «Право на защиту», которые составили ряд запросов в СБУ и СНБО. Выяснилось, что женщину ошибочно внесли в список, посчитали, что она причастна к организации и проведению «выборов» в «ЛНР» в ноябре 2018 года. Как оказалось, в «ЛНР» кто-то воспользовался оставшимися на неподконтрольной территории документами пенсионерки.

«К осени 2019 года счет пенсионерки не был разблокирован, поэтому мы обратились в суд для обжалования указа президента. После большого количества обращений, запросов и месяцев нашей работы и подачи иска государство, наконец, признало свою ошибку. А после дополнительной проверки было подтверждено, что оснований для применения санкций к пенсионерке не было. В результате фамилия пенсионерки внесли в перечень лиц, с которых были сняты санкции указом президента, подписанным в мае. В ходе судебного заседания представитель президента Украины признал, что санкции в отношении пенсионерки были применены ошибочно», – прокомментировал старший юрист организации Олег Тарасенко.

Юристы акцентируют, что однако данная победа – это восстановление справедливости и прав человека в одном конкретном случае. И она не стала решением системной проблемы, с которой приходится сталкиваться многим украинцам.

Координатор БФ «Право на защиту» Юлия Трало поясняет, что у этой проблемы есть два аспекта:

первый – это вопрос документации. Ведь ни один человек, документы которого остались на неподконтрольной территории, не может точно знать, кто, каким образом и для чего их использует;

второй –это вопрос несовершенства действующего санкционного законодательства. Граждане имеют очень ограниченные возможности для защиты своих прав: четко не определены основания для применения санкций и механизм, который позволяет держать гражданина в неведении по факту применения к нему санкций.

«Действующая процедура наложения санкций не предусматривает проверки информации, которая становится основанием для внесения в списки, а лицо, в отношении которого планируют наложить такие санкции, не имеет возможности предоставить объяснения по фактам или предположениям, которые имеют государственные органы… Сейчас фактически отсутствует внесудебная процедура обжалования такого решения, а судебная процедура содержит много противоречий. Поэтому лицо не имеет возможности самостоятельно защитить свои права», – добавил Тарасенко.

Правозащитники настаивают, что ситуацию можно переломить только внеся изменения в законодательство. «В частности, лицам, в отношении которых планируется применение санкций, должны иметь возможность получать предупреждения об этом и возможность вовремя предоставить объяснения или опровергнуть такую информацию. Должен быть административный – то есть внесудебный – метод обжалования принятого решения о применении санкций в отношении лица», – говорит Трало.

Пока не будут внесены изменения в санкционное законодательство, по мнению юристов, государству еще не раз придется признавать свои ошибки.