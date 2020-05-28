Шагают лапа в ногу: Спаниель Тайра ищет наркотики на КПВВ Донетчины (Фото)

Спаниель Тайра ориентирована на поиск наркотических веществ, может работать и на суше, и на море. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Тайра и кинолог погранотряда Юрий сейчас задействованы на КПВВ «Гнутово». До этого проходили совместную службу и на КПВВ «Новотроицкое», а также в торговом порту Мариуполя, осматривая судна на предмет возможного нахождения наркотических веществ.

«Команда "рядом" и они шагают лапа в ногу… Нос этой черноволосой девочки улавливает запрещенные вещества и среди автомобилей, и на воде. А все благодаря постоянным тренировкам и незаурядному практическому опыту кинолога и его напарницы», – отмечают в погранотряде.

Тайра обучена искать наркотики, среди находок случалась и марихуана. «Компактный» размер собаки позволяет ей легко пробираться в небольшое пространство, находя сокрытое в ручной клади и личном транспорте.

Благодаря игривому характеру Тайра практически не знает усталости и весь процесс службы воспринимает как развлечение и приключение. В то же время она показывает отличные показатели в служебной деятельности.