Долги по «Воде Донбасса» превысили 6 миллиардов гривен

Компания «Вода Донбасса», которая обеспечивает водоснабжение Донецкой области, находится в сложном финансовом положении. Долги компании превысили 6 млрд грн. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко на коллегии ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 1 мая общая сумма кредиторской задолженности по компании "Вода Донбасса" составляет 6,5 млрд грн. Львиная доля из этого – энергоснабжение. Сумма дебиторской задолженности составляет 2 млрд 186 млн грн, в том числе – население 607,3 млн грн, муниципальные водоканалы – 1 млрд 435 млн грн», – рассказал Гончаренко.

Слайд: департамент ЖКХ Донецкой ОГА

Директор департамента обратился к мэрам городов, главам районов и руководителям коммунальных предприятий с просьбой решить вопросы по задолженности перед «Водой Донбасса».

«Если компания не будет иметь возможность хотя бы частично оплачивать платежи по электроэнергии, то завтра мы все можем стать заложниками ситуации отсутствия водоснабжения, поэтому, пожалуйста, уделите этому внимание», – подчеркнул Гончаренко.

Он также добавил, что большая проблема «Воды Донбасса» – экономически необоснованные тарифы в связи с ситуацией боевых действий и отсутствием информации по временно неподконтрольной украинской власти территории.

«Фактически мы не можем дать информацию, подтверждающую состояние компании по обе стороны линии соприкосновения, поэтому компания использует тарифы, которые были действующими на 2016 год», – пояснил директор департамента.