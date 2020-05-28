Регион стал аграрным: В Луганской области транспортировались вакансии

В период карантина ситуация с вакансиями в Луганской области ухудшилось – предложения от работодателей, которые предоставляются в службы занятости, сократились на 37%. Об этом рассказал директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский.

Но тем не менее в регионе вакансии есть. Но их направленность немного трансформировалась.

«Это связано с тем, что наша область стара аграрной. Поэтому в сельских районах продолжают искать и трактористов, и сельхозработников. Идет посевная – нужны подсобные рабочие. Нужен и медицинский персонал. Сегодня эти вакансии у нас появляются, и они востребованы.», – отметил Болотский.

Есть перечень профессий, которые сегодня, несмотря на карантин, все равно востребованы и на них есть спрос. «Это продавцы непродовольственных и продовольственных товаров. Продовольственные магазины работали и ранее, а сейчас начали работать непродовольственные. Спрос на такие профессии есть. Да, не в тех количествах, как до карантина, но все равно предложения есть», – продолжил руководитель областного центра занятости.

«В период карантина мы проводим онлайн-собеседования с претендентами. И с отобранными нами потом общается работодатель, "победителя" он потом приглашает к себе на прямое собеседование», – уточнил «карантинные» особенности Болотский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»