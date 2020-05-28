На Луганщине СБУ обнаружила три схрона с боеприпасами (Фото)

В Луганской области за текущий месяц Служба безопасности Украины выявила три тайника с боеприпасами, которые принадлежат участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, схроны с военными средствами поражения были устроены в 2014 году участниками НВФ на боевых позициях «ЛНР».

Так, из тайника на территории поселка Смоляниново Новоайдарского района сотрудники СБУ изъяли 2 противотанковые мины ТМ-62М и 80 патронов к крупнокалиберного пулемета.

В одном из поселков Беловодского района, в доме объявленного в розыск участника НВФ, правоохранители обнаружили 6 тротиловых шашек общим весом почти 1,5 кг, гранату Ф-1, запал, электродетонаторы и большое количество боеприпасов.

Также в городе Горное во время обыска в доме, где раньше жил сообщник «ЛНР», нашли тайник с пистолетом «Вальтер» и патронами разного калибра.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и привлечению к ответственности виновных лиц.