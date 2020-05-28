С 1 июня на Донецкой железной дороге запустят 38 пригородных электричек

«Укрзализныця» с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов в 10 регионах, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

«Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов», – отметил Юрик.

По состоянию на 28 мая «Укрзализныця» получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкий (в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкой – Волочиск) областях.

Так, с 1 июня на филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» – 20 поездов, «Одесская железная дорога» – 44 поезда, «Южная железная дорога» – 112 поездов.

Также Иван Юрик призвал пассажиров соблюдать все санитарные нормы.