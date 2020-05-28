Есть подводные камни: На Луганщине рассказали о «карантинном» пособии для предпринимателей

На период карантина плюс 30 дней после его завершения предприятия малого и среднего бизнеса, которые остановили / сократили свою деятельность, могут получить пособие на погашение зарплаты сотрудников. Но к получателям пособий выдвигается ряд условий и ограничений. Об этом рассказал директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский.

«2 апреля были приняты изменения в закон о занятости. Правительство приняло решение выдавать помощь работодателям, которые при карантине остановили или сократили свою деятельность, – для осуществления оплаты сотрудникам. Это предусмотрено только для малого и среднего бизнеса. С 28 апреля вступил в силу соответствующий порядок, принятый Кабинетом министров. И сегодня в нашей области, как и по всей Украине, заключаются договоры на такую помощь», – отметил Болотский.

Он акцентировал, что данное пособие по частичной безработице предусмотрено для предпринимателей, которые не имеют долгов за последние 6 месяцев по оплате Единого социального взноса (ЕСВ).

Для получения пособия в базовый центр занятости необходимо предоставить:

заявление (в произвольной форме) на получение пособия, к которому нужно приложить копии подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке: о принадлежности работодателя к субъектам малого или среднего предпринимательства; о средней численности работников; о доходе работодателя за календарный год, предшествующий году подачи данного заявления;

копию приказа, с какого периода приостановилась или сократилась деятельность;

справку из налоговой об оплате ЕСВ в течение 6-ти месяцев, предшествующих дате остановки (сокращения) деятельности;

информацию о работниках, которые находятся в простое или их время работы сократилось. Также указать размеры окладов.

«И тогда за счет денег Кабинета министров мы можем возместить работодателю 2/3 указанных окладов, но не более минимальной заработной платы (в месяц – 4 723 грн, в почасовом размере – 28,31 грн, – ред.). Рассматриваем пакет документов, областной центр занятости принимает решение, и базовый центр занятости в течение 3-х дней заключает с работодателем договор. И в дальнейшем по истечению месяца работодатель предоставляет такие ведомости, а мы ему будем компенсировать расходы на оплату труда», – пояснил руководитель областного центра занятости.

Болотский дополнил, что такое пособие выплачивается в период карантина плюс 30 дней после его окончания. «Но потом в течение 6-ти месяцев он не имеет права увольнять этих сотрудников в связи с реорганизацией производства. Не имеет права даже по согласованию сторон. Но если увольнение произошло по каким-то причинам, работодатель должен будет вернуть помощь, которую [на данного сотрудника] выплатило государство. Кроме того, в течение 90 дней служба занятости может проверить, как были использованы средства пособия», – подчеркнул он.

В Луганской области заявки по данной программе подали более 150 предпринимателей, 108 положительных решений уже приняты. Пару дней назад базовым центрам занятости был перечислен первый транш – более 226 тыс. грн, которые потом поступают предпринимателям.

«Такой проект особенно востребован в городах Северодонецк, Рубежное, Лисичанск – где действительно развит малый и средний бизнес», – уточнил Болотский.

Он обратил внимание, что сегодня законодатель изменил подходы к получению данной помощи – предприниматель может подать заявку в течение 90 дней с момента приостановки / сокращения деятельности. «Карантин у нас начался 12 марта, и если тогда остановилось предприятие, то еще сегодня работодатель может обратиться в городской или районный центр занятости для получения помощи», – уточнил Болотский.

Кроме того, для получения компенсации сейчас нет ограничений по сфере деятельности, оборотам и пр. таких малых и средних предприятий. «Главное, чтобы был оплачен ЕСВ. Но к нам обращаются предприниматели, которые не смогли вовремя по тем или иным причинам оплатить ЕСВ. В таких случаях мы не можем оформить пособие», – резюмировал руководитель областного центра занятости.

Как сообщалось ранее, не имеют право на пособие по частичной безработице работники, получающие пенсию или работают у работодателя по совместительству.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»