В «ДНР» мужчине грозит смертная казнь

В «ДНР» задержали жителя поселка Еленовка, который подозревается в убийстве двух братьев. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Докучаевского городского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении двух трупов мужчин с признаками насильственной смерти. На месте происшествия стражи порядка задержали 48-летнего подозреваемого, у которого были изъяты вещественные доказательства и направлены в экспертно-криминалистический центр», – говорится в сообщении.

Согласно версии «МВД», подозреваемый пришел в гости к братьям, мужчины выпили, в состоянии алкогольного опьянения между ними произошел конфликт. Фигурант избил одного из братьев в присутствии другого, который имел инвалидность. Затем, увидев, что жертва перестала подавать признаки жизни, задушил второго брата.

Отмечается, что задержанный признал вину. Возбуждено дело статье «Уголовного кодекса ДНР» –убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Напомним, что в «ДНР» высшей мерой наказания является смертная казнь (расстрел). Уже вынесено несколько таких «приговоров». В частности, смертный приговор вынесли мужчине, который изнасиловал и убил ребенка. Из последних событий, смертная казнь может быть применена к ректору «Донбасской юридической академии ДНР» Сергею Гончарову, который заказал киллеру убийства руководителей «министерства образования ДНР».

Но пока ни один такой приговор не был реализован, т.к. в «республике» отсутствует порядок исполнения такого «наказания».

При этом «уголовный кодекс ЛНР» не предусматривает применение смертной казни, высшей мерой наказания здесь является пожизненное лишение свободы. В «ЛНР» вынесено уже несколько таких приговоров.

В Украине с 1996 года действует мораторий на смертную казнь.