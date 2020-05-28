На Донетчине не проинвентаризированы почти 170 тыс. га земель госсобственности

В Донецкой области остаются не проинвентаризированы почти 170 тыс. га государственной собственности, в том числе около 50 тыс. га – земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сегодня, 28 мая, сообщила и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области Татьяна Подгорная в ходе коллегии Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На начало 2020 года площадь земель государственной собственности, которые подлежат инвентаризации и сведения о которых отсутствуют в Государственном земельном кадастре, составляет 169 тыс. 954 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – почти 50 тыс. га», – рассказала Татьяна Подгорная.

В 2019 году Главным управлением Госгеокадастра в Донецкой области проведена инвентаризация и внесена в Государственный земельный кадастр информация о 24 тыс. 918 га земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

В 2020 году планируется провести инвентаризацию земель государственной собственности общей площадью 51 тыс. га, на это предусмотрены средства госбюджета в сумме 8 млн 493,5 тыс. грн. В том числе проведут инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения площадью 49,9 тыс. га и земель историко-культурного назначения общей площадью 1,117 тыс. га.

«Это составляет 30% земель Донецкой области, которые подлежат инвентаризации и сведения о которых отсутствуют в Государственном земельном кадастре», – отметила Подгорная.

Она также добавила, что за средства местных бюджетов и землепользователей проводится инвентаризация земель в Добропольском, Великоновоселковском, Марьинском районах, в Доброполье, Славянске, Константиновке.