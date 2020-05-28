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В Святогорске идет строительство центра реабилитации для участников АТО/ООС (Фото)

28.05.20 18:40
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Святогорске на базе областного госпиталя для ветеранов войны развернуто строительство корпуса физической и реабилитационной медицины для военнослужащих и демобилизованных участников АТО/ООС. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе коллегии Донецкой ОГА, передают «Донецкие новости».

«На сегодня работы по строительству корпуса отделения физической и реабилитационной медицины продолжаются. Заключен договор подряда на выполнение работ на сумму 89,2 млн. грн. Работы по строительству корпуса планируется завершить до 31 декабря 2020 года. Также в 2020 году, согласно проекту, планируется провести закупку медицинского и технологического оборудования», – рассказал Колесник.

Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Он также отметил, что для комплексной реабилитации участников боевых действий департамент здравоохранения ОГА разработал всю необходимую документацию для создания на территории областной клинической психиатрической больницы в Славянске центра психологической реабилитации участников АТО и их семей. Стоимость строительства составляет 49 млн. грн. На сегодня определяются источники финансирования.

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