В Святогорске идет строительство центра реабилитации для участников АТО/ООС (Фото)

В Святогорске на базе областного госпиталя для ветеранов войны развернуто строительство корпуса физической и реабилитационной медицины для военнослужащих и демобилизованных участников АТО/ООС. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник в ходе коллегии Донецкой ОГА, передают «Донецкие новости».

«На сегодня работы по строительству корпуса отделения физической и реабилитационной медицины продолжаются. Заключен договор подряда на выполнение работ на сумму 89,2 млн. грн. Работы по строительству корпуса планируется завершить до 31 декабря 2020 года. Также в 2020 году, согласно проекту, планируется провести закупку медицинского и технологического оборудования», – рассказал Колесник.

Он также отметил, что для комплексной реабилитации участников боевых действий департамент здравоохранения ОГА разработал всю необходимую документацию для создания на территории областной клинической психиатрической больницы в Славянске центра психологической реабилитации участников АТО и их семей. Стоимость строительства составляет 49 млн. грн. На сегодня определяются источники финансирования.