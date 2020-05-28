Раз в 20 лет: Жители Донбасса смогут увидеть два ярких астрономических явления (Фото)

В этом году произойдут два ярких астрономических явления, оба они связаны с самой большой планетой солнечной системы – Юпитером. Эти явления смогут наблюдать и жители Донбасса, передают «Донецкие новости».

Так, 14 июля ожидается противостояние между Юпитером и Солнцем. Оно не настолько редкое, т.к. происходит раз в 13 месяцев. В это время Юпитер будет хорошо освещен и станет третьим по яркости небесным телом после Луны и Венеры.

14 июля процесс начнется в 17:10. Но в день противостояния наблюдать планету будет лучше после 23:00. Максимальной высоты Юпитер достигнет в 3 часа ночи в направлении на юг. В телескоп среднего размера можно увидеть некоторые детали облачных полос, в хороший бинокль – 4 главных спутника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто).

Полноценное наблюдение можно провести в телескоп диаметром от 100 мм – можно будет увидеть не только полосы на диске Юпитера, детали на поверхности планеты, но также знаменитое Красное пятно.

На момент противостояния Юпитер будет находиться в созвездии Стрельца, как «лишняя» звезда. Луна будет находиться в фазе последней четверти и не будет мешать наблюдениям планеты и спутников, т.к. и планета, и спутники достаточно ярки.

А 21 декабря будет наблюдаться редкое астрономическое явление – соединение Юпитера и Сатурна. Последний раз это происходило в 2000 году. По сути, с Земли эти две планеты из-за сближения между собой будут видны как одна. Данное явление можно будет увидеть после заката.

Примечательно, что соединения Сатурна и Юпитера повторяются практически каждые 20 лет (причем часто в круглые даты). Прошедшие и будущие данные явления:

30 июля 1981 года;

31 мая 2000 года;

21 декабря 2020 года;

5 ноября 2040 года;

10 апреля 2060 года.

Сегодня же, 28 мая, если небо останется безоблачным, жители Донбасса в интервале с 21 до 22 часов смогут увидеть сразу два пролета международной космической станции (МКС).