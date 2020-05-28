Прикрывал глава лесхоза: Под Покровском «черные лесорубы» нарубили на почти полтора миллиона

В Донецкой области выявили организованную преступную группу «черных лесорубов», которые незаконно вырубили лес на 1 млн 396 тыс. грн. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает Государственное бюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что организовал незаконную вырубку древесины и ее последующую пролажу населению руководитель Александровского лесничества ГП «Покровское лесное хозяйство».

К преступной схеме он привлек двух мастеров леса и одного из работников – они подыскивали места вырубки, вырубали деревья, перевозили и продавали древесину местным жителям. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, работники лесхоза вносили недостоверные сведения в Единую государственную систему электронного учета древесины «ЛИАЦ».

Полученные от незаконного сбыта деньги распределялись между соисполнителями и тратились на финансирование дальнейшей преступной деятельности (приобретение топлива для транспортных средств и бензопил, их ремонт и т.д.).

По данным следствия, с июля 2019 года до января 2020 года участниками группы вырубили более 400 дубов и около 500 акаций. По заключению экспертизы, вред государству нанесен в размере 1 млн 396 тыс. грн.

В итоге, четырем представителям Александровского лесничества сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в незаконной вырубке деревьев, перевозке и сбыте незаконно срубленных деревьев, совершенными повторно организованной группой лиц.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.