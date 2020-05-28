Сменил две страны и десяток городов: Житель Мариуполя 5 лет был в международном розыске

Полиция задержала жителя Мариуполя, который 5 лет находился в международном розыске за совершенное тяжкое преступление. Беглеца поймали в Беларуси. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

В 2012 году молодой человек, находясь под действием алкоголя, вытолкнул женщину из окна третьего этажа. От этого последняя получила многочисленные травмы и лишь чудом, благодаря медикам, осталась жива.

Правоохранители собрали необходимые доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), и направили дело в суд. Понимая, что ему грозит, мужчина подался в бега.

Сначала он скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории, потом выехал в соседнее государство.

«За время кочевой жизни мужчина сменил минимум две страны и около десятка городов. Не задерживался он и в арендованных квартирах, постоянно менял номера телефонов, даже с родными выходил на связь указанные дни. Считал это отличным планом маскировки в укрывательстве от правоохранительных органов. Однако мужчина не догадывался, что все это время находился "на мушке" полицейских, которые отслеживали каждый его шаг», – рассказали в полиции.

В декабре 2019 года сотрудники управления уголовного розыска Донецкой области установили, что злоумышленник планирует «осесть» в городе Бобруйске (Беларусь) и спланировали его задержание, используя международные полицейские каналы.

«Сложная схема задержания мужчины сработала при поддержке белорусских коллег. После этого сегодня, 28 мая, он был экстрадирован в Украину», – сообщили правоохранители.

Все это время разыскиваемый считал, что о его преступлении забудут, а сам он уйдет от наказания. Теперь он будет ждать приговора суда под стражей в Мариуполе, куда его доставили из пункта пропуска «Новые Яриловичи» в Черниговской области. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.