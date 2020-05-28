Приехали, и решили остаться в Мариуполе: В Донецком погранотряде служит семейная пара

В Донецком пограничном отряде служит семейная пара. Ребята приехали из Харькова, и решили навсегда остаться в Мариуполе. Историю пары рассказали в пресс-службе погранотряда.

Майор Игорь Коржик – начальник отделения отдела кадров Донецкого пограничного отряда. Его супруга Елена также надела зеленый берет, правда, значительно позже мужа. Но с начала знакомства проходила все испытания с Игорем.

Коржик хотел стать пограничником с детства, хотя в семье не было военных. Будучи десятиклассником, он с отцом приехал к родственникам в Хмельницкий. Как-то проходили мимо областной академии. «Был обед, и все курсанты шли через плац. Мы остановились возле КПП и я смотрел, какие они все идут – крепкие, гордые... Мы прочитали вывеску на заборе академии и я сказал отцу – хочу быть пограничником», – вспоминает Игорь.

Парень имел отличную физическую подготовку и диплом с отличием, поэтому сдать экзамены в академию для него было не сложно. Уже после обучения пограничник стал старшим инспектором пограничного контроля ВВС «Дергачи», отправляли его и служить за границу, потом Игорь вернулся в Украину и дальше проходил службу в Харькове в отделе кадров.

Его дальнейшая судьба решилась буквально за день, как это часто бывает с военными. Майору Коржику сообщили об изменении места службы на город Мариуполь, а утром он уже должен был быть здесь. К тому времени Игорь только встречался со своей нынешней женой Еленой и очень переживал – поедет ли она с ним. Но девушка без лишних разговоров согласилась ехать в Мариуполь. «Надо, значит поедем», – сказала Елена, уволилась с работы и отправилась с Игорем в незнакомый город.

«Здесь мы встретили войну», – отмечают супруги.

С началом войны Игорь очень беспокоился за свою возлюбленную. Ему приходилось жить на территории Донецкого погранотряда, проводить оформление мобилизованных и готовить военных к боевым действиям.

«После боевых столкновений не возвращались бойцы (были ранены и убиты) и на вопрос, кто добровольно поедет на передовую, Игорь Коржик делал шаг вперед. Каждый такой шаг отражался в сердце жены, ждала дома и переживала при каждом "вне зоны"», – рассказали в погранотряде.

«Амвросиевка, Иловайск, Дмитровка... Когда начались захваты наших подразделений (Иловайск, Донецк), основной задачей было разбираться с личным составом – вести списки людей, кто где находится, собирать информацию. Кое-где надо было и сопровождать задержанных боевиков. Тогда не было стабильной ситуации, неожиданно начинались бои и новые атаки на наши подразделения», – рассказывает Коржик.

Но одной из важнейших его задач стала помощь в освобождении украинских пленных.

Елена сейчас также служит в Донецком пограничном отряде – в центре связи и информационных систем.

В свободное от службы время семья пограничников строит свой дом. В Мариуполе, который впоследствии стал прифронтовым, майор Коржик с супругой решили остаться навсегда. «Предложений по службе было много, но этот город уже стал родным, как и сам Донецкий погранотряд», – отмечают они.