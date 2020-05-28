Луганщина готова ко второму этапу ослабления карантина, – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 28 мая, опубликовало новые показатели готовности областей для перехода ко второму этапу ослабления карантина. Согласно этим данным, Луганщина соответствует всем необходимым критериям.

Так, показатель ПЦР-тестирования на 100 тыс. населения за последние 7 дней, который ранее считался недостаточным, теперь достиг нормативного (не менее 12) и составляет 12,02.

По остальным двум показателям (количество случаев заболевания и заполненность мест в больницах) область и ранее соответствовала требованиям. Луганщина и сейчас сохраняет первенство по наименьшему числу случаев COVID-19 среди всех регионов Украины. За время пандемии в области – 45 подтвержденных случаев коронавируса, 39 человек выздоровели, летальные случаи не зафиксированы.

Данные МОЗ Украины на 28 мая

При этом следует отметить, что таблица МОЗ на 28 мая по-прежнему относят Донецкую область к регионам, не готовым к ослаблению карантина. Показатель ПЦР-тестирования по региону значится 8,41.

В то же время Донецкая облгосадминистрация еще 26 мая заявила о том, что в регионе достигли показателя ПЦР-тестирования 13,4 на 100 тыс. населения, и потому объявили о смягчении карантина.