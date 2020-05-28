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Луганщина готова ко второму этапу ослабления карантина, – Минздрав

28.05.20 19:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 28 мая, опубликовало новые показатели готовности областей для перехода ко второму этапу ослабления карантина. Согласно этим данным, Луганщина соответствует всем необходимым критериям.

Так, показатель ПЦР-тестирования на 100 тыс. населения за последние 7 дней, который ранее считался недостаточным, теперь достиг нормативного (не менее 12) и составляет 12,02.

По остальным двум показателям (количество случаев заболевания и заполненность мест в больницах) область и ранее соответствовала требованиям. Луганщина и сейчас сохраняет первенство по наименьшему числу случаев COVID-19 среди всех регионов Украины. За время пандемии в области – 45 подтвержденных случаев коронавируса, 39 человек выздоровели, летальные случаи не зафиксированы.

Данные МОЗ Украины на 28 мая

При этом следует отметить, что таблица МОЗ на 28 мая по-прежнему относят Донецкую область к регионам, не готовым к ослаблению карантина. Показатель ПЦР-тестирования по региону значится 8,41.

В то же время Донецкая облгосадминистрация еще 26 мая заявила о том, что в регионе достигли показателя ПЦР-тестирования 13,4 на 100 тыс. населения, и потому объявили о смягчении карантина.

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