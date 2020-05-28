Взыщут с России: Правозащитники сообщили, сколько угля вывезли из «Л-ДНР»

С 2014 года в «Л-ДНР» с украинских шахт в Россию было вывезено угля на сумму 4,7 млрд долл. За последние 6 лет в «республиках» добыли более 67 млн тонн угля. Об этом сообщила директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, передает «УНИАН».

Она дополнила, что с 2014 года в «Л-ДНР» на угольных шахтах погибли 236 горняка, получили травмы 2 тыс. 539 чел.

Формы управления «национализированными» предприятиями привели к тяжелой экономической ситуации. «Цинизм Российской Федерации в том, что 70% добывающих предприятий закрыто за годы оккупации, в разы сократились зарплаты, нет никакой свободы мирных собраний, создания профсоюзов, есть лишь фиктивные профсоюзы, которые занимаются тем, что популяризируют квази-республики на международной арене», – подчеркнула Ястребова.

Как отметила зампредседателя парламентского Комитета по вопросам деоккупации и реинтеграции Нелли Яковлева, вывоз угля с оккупированных территорий – это один из существенных инструментов нанесения разрушающего вреда Украине. Сейчас в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подсчитывают материальный ущерб, причиненный Украине в условиях международного вооруженного конфликта, и эти убытки в дальнейшем будут учтены при взыскании с РФ репараций.