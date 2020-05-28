В Луганской области с 1 июня вводятся новые ослабления карантина

Сегодня, 28 мая, в Луганской области региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) решила с 1 июня ввести дальнейшее ослабление карантина. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В частности, принято решение, начиная с 1 июня этого года разрешить посещение занятий в учебных заведениях в группах не более 10 человек.

«Также разрешается проведение профессионально-практической подготовки, поэтапной и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшего образования, профессионального предвысшего образования и соответствующих подготовительных мероприятий», – говорится в сообщении.

Кроме того, начнется образовательный процесс, связанный с образованием взрослых: подготовка и публичная защита научных диссертаций, выдача документов об образовании.

Комиссия также заслушала руководителя штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Жданова по общей ситуации заболеваемости COVID-19 и тестированию людей с подозрением на коронавирус.

По его данным, по состоянию на 27 мая на территории Луганской области зарегистрировано 362 случая подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией, из них 45 случаев лабораторно подтверждены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Интенсивный показатель составляет 6,7 случаев на 100 тыс. населения.

Всего вирусологической лабораторией ГУ «Луганский лабораторный центр МЗ Украины» с начала открытия лаборатории проведено 1676 ПЦР-исследований на коронавирус.

С 26 мая в области частными лабораториями начато тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, проведено 99 исследований.