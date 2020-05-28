В «Л-ДНР» сообщили, когда снимут режим «полной боевой готовности»

В «Л-ДНР» требуют от Украины подписать некий пакет дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. После этого «республики» снимут введенный здесь режим «полной боевой готовности». Об этом сегодня, 28 мая, в Луганске заявил представитель «ЛНР» на Минских переговорах, «министр иностранных дел» Владислав Дейнего.

«Нам необходимо согласовать и подписать дополнительные меры, которые обязывают обе стороны не стрелять, которые устанавливают прямую связь между сторонами конфликта для предотвращения эскалации. Это позволит нам снять в итоге режим полной боевой готовности… позволит нам обеспечить полную взаимную безопасность при проведении ремонтных работ или иных работ вблизи линии разграничения», – сказал он.

По словам Дейнего, на последнем заседании переговорной группы в Минске украинская сторона отказалась обсуждать данный документ. «До согласования и подписания текста заявления мы не дошли. Вопрос остается на повестке дня», – отметил он.

Также Дейнего сообщил, что «ЛНР» и «ДНР» передали украинской стороне свои предложения по особому статусу Донбасса. «На столе у всех участников переговоров лежали разосланные ОБСЕ наши предложения по изменениям в закон об особом статусе, которые, собственно, и были отправной точкой для обсуждения реализации этого особого статуса в полноценном его понимании», – сказал он.

Но, по его словам, в ходе заседания эта тема обсуждалась поверхностно, без конкретики. «Республиканцы» не получили от украинской стороны каких-либо заключений по документу.

Как сообщалось ранее, 27 мая состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции. Украинская делегация подчеркнула необходимость установления устойчивого соблюдения режима тишины. Украина настояла на необходимости обеспечения с российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации нарушения перемирия. Также обсудили вопрос беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании.