RU
Все новости

Два в одном: В Украине теперь можно одновременно оформить ID-паспорт и номер налогоплательщика

28.05.20 20:54
Фото: Миграционная служба Украины
Фото: Миграционная служба Украины

Сегодня, 28 мая, в Украине стала доступна услуга одновременного оформления ID-карты и номера налогоплательщика по достижению 14-летнего возраста (ID-14). Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины

«Подразделения Миграционной службы, центры предоставления административных услуг, которые оказывают услуги по оформлению биометрических документов и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" начинают предоставлять услугу по оформлению паспорта гражданина Украины при достижении лицом 14-летнего возраста с одновременным присвоением ему регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов», – говорится в сообщении.

Как отмечают в Миграционной службе, запуск этой услуги позволит уменьшить количество визитов граждан в государственные органы и сэкономит их время, поскольку получить документы теперь можно по одному заявлению.

Услуга по оформлению паспорта гражданина Украины в виде карты впервые с одновременным присвоением ему регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в подразделениях ГМС и ЦПАУ предоставляется бесплатно.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк