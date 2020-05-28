Политолог пояснил, почему не объединяются «ЛНР» и «ДНР»

«ЛНР» и «ДНР» до сих пор существуют по отдельности потому, что Россия в 2015 году отказалась от проекта «Новороссия», и решила вести политическую линию по возврату этих территорий на своих условиях под контроль Украины. Такое мнение высказал политолог-международник Украинского института политики Владимир Воля, передает «Радио Свобода».

По его мнению, «республики» не могут не во что объединяться, так как с точки зрения международного права они относятся к разным областям Украины.

«Отдельные районы Луганской области являются территорией Луганской области Украины, а отдельные районы Донецкой области – территорией Донецкой области украинского государства», – акцентирует Воля.

Возможно, если идея возврата территорий на своих условиях в России отпадет, то она может пойти на объединение «ЛНР» и «ЛНР» и их признание. Однако, по мнению политолога, это маловероятно, так как тогда Россию ждет усиление санкций.

Еще один фактор, который не способствует объединению этих территорий – борьба за финансовые потоки. Добровольно никто отказываться от них во имя какой-то политической целесообразности не захочет. «Это контроль над территорией, имуществом, денежными потоками. И в Луганске, и в Донецке сидят люди, которые не хотят делиться с кем-то», – говорит Владимир Воля.

Как сообщалось ранее, «глава ДНР» Денис Пушилин завил, что объединение «республик» не целесообразно.