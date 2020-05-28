Еще чуть-чуть и будет два миллиона: В Донецке расцвели розы (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Александр Валентинович показал розы, которые распустились в розарии Центрального парка культуры и отдыха имени А. С. Щербакова (парк Щербакова). Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Еще чуть-чуть и наша столица снова превратится в город двух миллионов роз», – написал Александр Валентинович.

Он запечатлел распускающиеся розы в парке Щербакова после дождя.

В этом году главное место отдыха дончан открылось 14 мая, запустили 10 аттракционов. Однако парк Щербакова лишился еще одной из своих достопримечательностей – колеса обозрения, которое вышло из строя в сентябре 2019 года.

Раньше, в 2016 году, здесь сгорело здание дельфинария «Немо», работавшего в Донецке с 2009 года. В апреле 2014 года с началом боевых действий заведение закрыли, а всех дельфинов вывезли в Харьков. Дельфинарий при «ДНР» горел дважды – в 2016 году и осенью 2018-го. После первого пожара частично здание сохранялось – еще был каркас, с последствиями пожара внутри, перед ним стояли морские скульптуры. В 2019-м остатки демонтировали, сейчас на месте «Немо» остался только фундамент.

Парк Щербакова действует в Донецке с 1932 года. В 2006-2008 годах здесь была проведена масштабная реконструкция, и ежегодно до 2014 года образ парка дополнялся новыми деталями. Сейчас центр отдыха, в большинстве своем, сохранился в облике 2014 года, но не во всем. А весной 2020 года, во время карантина, в обычно многолюдном парке было немного отдыхающих.