Подтянул «генпрокуратуру»: Пушилин не доволен работой «Донецкой железной дороги ДНР»

«Глава ДНР» признал, что на местной железной дороге существует задолженность по заработной плате, а также ухудшение ситуации в отрасли. Об этом он заявил в ходе разговора с работниками железной дороги из Иловайска и Дебальцево.

В итоге, Пушилин поручил «генпрокуратуре» взять на контроль своевременность выплат, а также провести проверку «республиканского» предприятия «Донецкая железная дорога».

«Глава ДНР» акцентировал, что работа руководителей железной дороги и профильных «ведомств» сейчас слишком пассивна. «В первую очередь я имею в виду начальника ГП "Донецкая железная дорога" Владимира Кабация, который отвечает за ее работу лично. Поэтому в данной ситуации должны быть применены меры дисциплинарного воздействия. В таких вопросах принципиальна личная ответственность», – сказал Пушилин.

Как сообщалось ранее, у железнодорожников «ДНР» начались задержки с выплатой зарплаты с апреля 2019 года. К нестабильным выплатам добавилась неполная рабочая неделя – сначала 4-дневная, а теперь –3-дневка. Возмущенные сотрудники написали письмо «главе ДНР», они акцентировали, что «уже в 2020-м мы наблюдаем полнейшую катастрофу».