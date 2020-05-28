RU
Все новости

Коронавирусом заболел нардеп от «Слуги народа»

28.05.20 21:41
Валерий Божик / Фото из открытых источников
Валерий Божик / Фото из открытых источников

Народный депутат фракции «Слуги народа» Валерий Божик заразился коронавирусом. Нардепа изолировали. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает «РБК – Украина».

На данный момент аппарат Верховной Рады составляет списки людей, которые в последнее время контактировали с инфицированным.

«Да, действительно, буквально несколько часов назад пришел положительный результат [на коронавирус]. Депутат на изоляции, продолжается эпидемиологическое расследование», – отметила Кравчук.

Валерий Божик – заместитель главы Комитета ВР по вопросам правовой политики. По словам Кравчук, вероятно, именно члены комитета первыми захотят пройти тестирование на COVID-19.

В целом уже известно об около 15 случаях заболевания коронавирусом среди народных депутатов Украины. В «Слуге народа» заболели несколько нардепов, последний случай COVID-19 зафиксировали у Юрия Аристова, который к тому же является главой бюджетного комитета.

Также сообщалось о заражении депутата от «Батькивщины» Олега Мейдыча, после которого вся фракция ушла на самоизоляцию. Среди нардепов из Донбасса инфекцией переболели Сергей Шахов, Вадим Новинский, Руслан Горбенко.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк