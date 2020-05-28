Коронавирусом заболел нардеп от «Слуги народа»

Народный депутат фракции «Слуги народа» Валерий Божик заразился коронавирусом. Нардепа изолировали. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает «РБК – Украина».

На данный момент аппарат Верховной Рады составляет списки людей, которые в последнее время контактировали с инфицированным.

«Да, действительно, буквально несколько часов назад пришел положительный результат [на коронавирус]. Депутат на изоляции, продолжается эпидемиологическое расследование», – отметила Кравчук.

Валерий Божик – заместитель главы Комитета ВР по вопросам правовой политики. По словам Кравчук, вероятно, именно члены комитета первыми захотят пройти тестирование на COVID-19.

В целом уже известно об около 15 случаях заболевания коронавирусом среди народных депутатов Украины. В «Слуге народа» заболели несколько нардепов, последний случай COVID-19 зафиксировали у Юрия Аристова, который к тому же является главой бюджетного комитета.

Также сообщалось о заражении депутата от «Батькивщины» Олега Мейдыча, после которого вся фракция ушла на самоизоляцию. Среди нардепов из Донбасса инфекцией переболели Сергей Шахов, Вадим Новинский, Руслан Горбенко.