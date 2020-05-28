Осколок застрял под сердцем: В Днепре прооперировали полицейского батальона «Луганск 1»

Врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова удалили осколок снаряда, который застрял под сердцем у 33-летнего Сергея Кисленских – полицейского батальона «Луганск 1». Об этом рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко, передает «Громадське радіо».

«Извлекли осколок, лежал прямо на дуге аорты. Миллиметры отделяли его от смерти. Когда наши врачи, торакальные хирурги, раскрыли грудную полость, там было более пол-литра крови. И мы очень рады, что через несколько дней после операции Сергей вернется в строй, хочет домой. Мы его активно готовим к выписке», – рассказал Рыженко.

Сам полицейский отмечает, что после выздоровления продолжит службу. «Чувствую себя отлично, готов стать в строй. Слава Украине! Я – полицейский спецподразделения, заместитель комбата. На эту должность пришел для того, чтобы работать. Надеюсь, продолжу службу там», – сказал Кисленских.

Сергея Кисленских (слева)

Напомним, что командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов и еще трое бойцов подорвались на мине вечером 20 мая во время патрулирования прифронтового села Трехизбенка Новоайдарского района. От полученных травм комбат погиб на месте, его похоронили 22 мая. Трое других военных получили ранения различной степени тяжести, один боец проходит лечение в местной больнице, а двое – доставлены на лечение в Днепр.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Сергею Губанову звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».