Скоро начнут репетиции: В «ЛНР» и «ДНР» майский парад проведут в июне

Из-за ситуации с коронавирусом в России, а следом в «Л-ДНР» 9 мая не состоялся парад в честь 75-летия победы. В РФ определились с новой датой парада – он пройдет 24 июня. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу уже начать подготовку к мероприятию.

«Мы сделаем это 24 июня– в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – цитируют слова Путина российские СМИ.

В беседе с Шойгу президент приказал обеспечить «самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада». «Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены», – подчеркнул Путин.

Также президент предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля. Но если эпидситуация в стране будет неблагополучной, то шествие перенесут на более поздний срок.

На днях в «ЛНР» и «ДНР» также объявят о проведении своих парадов вместе с Россией.

В частности, в «ДНР» считают, что у них эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не критичная, поэтому парад решили провести 24 июня. «Военнослужащие» получили соответствующие указания и начали подготовку.

Людям не запретят посещать парад и все пройдет в классическом виде. Но, вероятно, все равно будет необходимо надеть маску, возможно и перчатки.

В «ЛНР» к репетиции парада преступают 1 июня, а проведут мероприятия также 24 июня, «Власти» считают, что к этому времени большинство ограничений, связанных с коронавирусом, будет снято.

Однако, если в Москве изменят свои планы, то в «Л-ДНР» поступят аналогично.

При этом в «Л-ДНР» конкретная дата акции «Бессмертный полк» пока не назначена. Рассматриваются несколько вариантов, например, провести «полк» в день парада или подогнать дату под Россию.