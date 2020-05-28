С начала карантина: На Луганщине число безработных выросло в 1,5 раза

С начала карантина, с 12 марта, число обращений в службы занятости Луганской области увеличилось на 77% в сравнении с докарантинным периодом. Об этом рассказал директор Луганского областного центра занятости Сергей Болотский.

Если говорить о показателях в сравнении с прошлым годом, то в связи с потерей работы обратились в полтора раза больше граждан. «С начала карантин к нам обратилось порядка 4 тыс. человек, то за такой же период прошлого года это было чуть более 2 тыс. человек. В полтора раза выросло число клиентов службы занятости», – отметил Болотский.

Самый большой рост безработицы отмечается в крупных городах. «Рост по обратившимся идет в Северодонецке – на примерно 120% по сравнению с предыдущим годом. Также рост в Новоайдаре (+70%), Попасная (+60%)», – уточнил руководитель областного центра занятости.

Из-за приостановки деятельности предприятий меньше идет поступлений Единого социального взноса (ЕСВ), за счет которого формируется фонд по безработице. «Поэтому у нас были определенные перебои с выплатой пособия. Но на сегодняшний день все пособия по безработице в Луганской области выплачены, у нас долгов перед клиентами нет. Все, кто обратился к нам в марте-апреле, уже начали получать пособие», – заверил Болотский.

«При обратившихся с начала карантина около 4 тысяч, мы трудоустроили 3 800 человек. В принципе, уровень обращений и трудоустройства еще соотносятся. Это связано с тем, что сельхозпредприятия продолжают работать, иные предприятия выходят из карантина. Хотя параллельно мы видим снижение числа вакансий в нашей области», – резюмировал он.

Напомним, что в период карантина ситуация с вакансиями в Луганской области ухудшилась – предложения от работодателей, которые предоставляются в службы занятости, сократились на 37%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»