СOVID-19 на Донетчине: Никто не заразился, двое – выздоровели

Сегодня, 28 мая, в Донецкой области не зафиксировано ни одного нового случая коронавирусной болезни. При этом 2 пациента выздоровели. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Проведено 729 быстрых тестов и 136 ПЦР-исследований», – уточнил губернатор.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области – 158 случаев СOVID-19, из них:

4 завершились летальным исходом;

87 пациентов выздоровели;

67 продолжают лечение.

Примечание: в инфографике количество больных по Мариуполю (102) указана с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Таким образом, из 102 случаев, подтвержденных в Мариуполе, 100 – собственно мариупольцы, 2 – жители Одесской области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 мая в Украине коронавирусом заболели 22 382 человека (8 439 человек – выздоровели, 669 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 45 случая СOVID-19 (39 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 469 случаев заболевания (111 человека выздоровели, летальных случаев – 15). В «ЛНР» – 393 случая (выздоровели – 184 человек, летальных случаев – 6).